Ответ готов: НАТО не пугают новые «Искандеры»

В НАТО заявили об ответе на размещение РФ «Искандеров» с новой ракетой

В НАТО намерены реагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» - носителей вызвавшей споры между Москвой и Вашингтоном ракеты типа 9М729, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, министры обороны блока уже согласовали необходимые меры. Ракета, о которой идет речь, стала поводом для выхода США из ДРСМД.

НАТО собирается в этом году отреагировать на размещение Россией своих комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, сообщает немецкий телеканал N-tv.

"Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729 - «Газета.Ru»), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения", - заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он обратил внимание, что министры обороны стран военного блока уже согласовали соответствующие меры.

Столтенберг назвал разработку ракеты 9М729 "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие".

Он отметил, что НАТО намерена соразмерно реагировать на это мерами оборонительного толка. В то же время генсек альянса обратил внимание, что организация не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой. По его словам, блок стремится укрепить контроль над вооружениями.

США и НАТО убеждены, что российская ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они считают, что это оружие обладает запрещенной документом дальностью действия: по их мнению, она превышает 500 км. Именно этот аргумент приводили США, когда 2 февраля объявили о приостановке своего участия в соглашении.

Ракета 9М729 - это модификация Р-500 (9М728), которую применяет ракетный комплекс «Искандер-М». Минобороны России впервые продемонстрировало ее иностранным военным атташе в январе 2019 года. Начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказывал, что дальность ее полета составляет 480 км. По его словам, заливаемое в нее количество топлива не позволяет оружию лететь на большую дистанцию. При этом дозаправить ракету в войсках невозможно, уточнил он.

В Москве неоднократно отвергали все подозрения США, что эта ракета нарушает ДРСМД. Российская сторона отмечала, что претензии к 9М729 стали только поводом для выхода Вашингтона из договора. При этом причина, по мнению России, заключается в стремлении США разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая.

Как предполагают в Минобороны РФ, Соединенные Штаты приняли решение выйти из ДРСМД еще за несколько лет до того, как начали выдвигать публичные обвинения по 9М729.

Москва предъявила США встречные претензии. Российская сторона указала на американские системы ПРО, которые США разместили в Румынии и теперь размещают в Польше. В РФ предполагают, что на эти системы противоракетной обороны можно установить «Томагавки» с запрещенной ДРСМД дальностью действия. Но США тоже отвергают обвинения РФ в свой адрес.

Москва и Вашингтон подписали ДРСМД в декабре 1987 года. Это соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. К тому же документ обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки.

ДРСМД окончательно прекратил свое действие 2 августа 2019 года, а уже через 16 дней США испытали предназначенную для поражения наземных целей ракету «Томагавк», о чем сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14.30 по времени Западного побережья США [0.30 мск 19 августа] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км», - подчеркнули в распространенном заявлении американского военного ведомства.

После того как ДРСМД прекратил свое действие, российская сторона предложила ввести мораторий на развертывание ракет подобного класса.

В конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин направил соответствующее письмо странам-участницам НАТО и некоторым государствам, которые не входят в альянс. В документе глава государства призвал поддержать усилия Москвы по установлению моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах.

Но Североатлантический альянс назвал это письмо «игнорирующим реальность». Там подчеркнули, что Россия уже нарушила условия соглашения и развернула такие ракеты.

Лидия Мисник