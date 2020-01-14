Ответ готов: НАТО не пугают новые «Искандеры»

В НАТО заявили об ответе на размещение РФ «Искандеров» с новой ракетой
В НАТО намерены реагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» - носителей вызвавшей споры между Москвой и Вашингтоном ракеты типа 9М729, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, министры обороны блока уже согласовали необходимые меры. Ракета, о которой идет речь, стала поводом для выхода США из ДРСМД.
НАТО собирается в этом году отреагировать на размещение Россией своих комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, сообщает немецкий телеканал N-tv.
"Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729 - «Газета.Ru»), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения", - заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг назвал разработку ракеты 9М729 "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие".
Он отметил, что НАТО намерена соразмерно реагировать на это мерами оборонительного толка. В то же время генсек альянса обратил внимание, что организация не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой. По его словам, блок стремится укрепить контроль над вооружениями.
США и НАТО убеждены, что российская ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они считают, что это оружие обладает запрещенной документом дальностью действия: по их мнению, она превышает 500 км. Именно этот аргумент приводили США, когда 2 февраля объявили о приостановке своего участия в соглашении.
Ракета 9М729 - это модификация Р-500 (9М728), которую применяет ракетный комплекс «Искандер-М». Минобороны России впервые продемонстрировало ее иностранным военным атташе в январе 2019 года. Начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказывал, что дальность ее полета составляет 480 км. По его словам, заливаемое в нее количество топлива не позволяет оружию лететь на большую дистанцию. При этом дозаправить ракету в войсках невозможно, уточнил он.
В Москве неоднократно отвергали все подозрения США, что эта ракета нарушает ДРСМД. Российская сторона отмечала, что претензии к 9М729 стали только поводом для выхода Вашингтона из договора. При этом причина, по мнению России, заключается в стремлении США разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая.
Москва предъявила США встречные претензии. Российская сторона указала на американские системы ПРО, которые США разместили в Румынии и теперь размещают в Польше. В РФ предполагают, что на эти системы противоракетной обороны можно установить «Томагавки» с запрещенной ДРСМД дальностью действия. Но США тоже отвергают обвинения РФ в свой адрес.
Москва и Вашингтон подписали ДРСМД в декабре 1987 года. Это соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. К тому же документ обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки.
ДРСМД окончательно прекратил свое действие 2 августа 2019 года, а уже через 16 дней США испытали предназначенную для поражения наземных целей ракету «Томагавк», о чем сообщили в пресс-службе Пентагона.
«Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14.30 по времени Западного побережья США [0.30 мск 19 августа] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км», - подчеркнули в распространенном заявлении американского военного ведомства.
В конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин направил соответствующее письмо странам-участницам НАТО и некоторым государствам, которые не входят в альянс. В документе глава государства призвал поддержать усилия Москвы по установлению моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах.
Но Североатлантический альянс назвал это письмо «игнорирующим реальность». Там подчеркнули, что Россия уже нарушила условия соглашения и развернула такие ракеты.
Лидия Мисник