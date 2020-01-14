Столтенберг: НАТО ответит на размещение «Искандеров»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на размещение российских ракет с ядерным оружием в Европе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

НАТО в этом году ответит на размещение российских крылатых ракет с ядерным оружием в Европе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Когда речь идет о SSC-8 (оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" - прим. ред.), то мы будем работать над системами ПВО и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением боеготовности и продлением сроков предупреждения", - заявил Столтенберг.

Министры обороны стран НАТО уже согласовали соответствующие шаги. "Развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор о РСМД. Это часть российской стратегии - вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новое современное ядерное оружие", - сказал Столтенберг. По его словам, ответные шаги НАТО будут адекватными и направленными на защиту Альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. По его словам, другой целью является укрепление контроля над вооружениями.

Причиной расширения возможностей НАТО по сдерживанию и обороне является прекращение действия контракта РСМД на отказ от наземных систем средней дальности. Он закончился прошлым летом, потому что США и другие партнеры по НАТО считают, что Россия уже много лет нарушает соглашение своей системой SSC-8. Она способна стрелять крылатыми ракетами, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками и пролететь более 2 тысяч километров. Москва опровергает это и заявляет, что дальность действия системы составляет менее 500 километров.