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Независимое военное обозрение

Артиллеристы ЦВО во время учений отработали методику единого разведывательно-огневого контура с применением тяжелой артиллерии

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Фото пресс-службы ЦВО ВС РФ
Фото пресс-службы ЦВО ВС РФ.

Военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учений отработали тактические действия в едином разведывательно-огневом контуре с применением тяжелой артиллерии.

В ходе учения, разведывательные мероприятия по обнаружению объектов условного противника осуществили при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орлан-10» и разведывательных подразделений. Для уничтожения позиций и техники «врага» артиллеристы использовали самоходные артиллерийские установки (САУ) большой мощности 2С7М «Малка» и 152-мм 2С19 «Мста-С». Уничтожение разрозненных групп условного противника выполняли мотострелковые подразделения. Управление разведывательно-огневым контуром осуществлялось при помощи комплекса разведки и связи (КРУС) «Стрелец», который сопрягается с приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказания, радиолокаторами и БЛА.

Фото пресс-службы ЦВО ВС РФ

Во время учения было выполнено более 20 огневых задач. В мероприятии было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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