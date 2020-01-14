Войти
ЦАМТО

Около 850 ед. новой и модернизированной военной техники поступит в ЦВО в 2020 году

449
0
0
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре)
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре).
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 13 января. Около 850 ед. вооружения и военной техники поступит в войска Центрального военного округа в 2020 году, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В 2020 году в соединения и воинские части округа поступит около 850 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Среди них 19 летательных аппаратов, 10 радиолокационных станций, 145 ед. бронетанкового вооружения и техники, а также образцы вооружения других родов войск", – сказал А.Лапин.

По словам командующего, в текущем году в воинские части противовоздушной обороны ЦВО поступит 4 комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"Перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" двух полков позволит значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала", – цитирует А.Лапина пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
28.05.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
02.02.2011
Преобразования закончены, развитие продолжается
02.12.2010
ВВС России получат 1,5 тысячи самолетов и вертолетов
19.08.2010
ВВС России: новый облик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 09:16
  • 3
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии