Около 850 ед. новой и модернизированной военной техники поступит в ЦВО в 2020 году

ЦАМТО, 13 января. Около 850 ед. вооружения и военной техники поступит в войска Центрального военного округа в 2020 году, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В 2020 году в соединения и воинские части округа поступит около 850 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Среди них 19 летательных аппаратов, 10 радиолокационных станций, 145 ед. бронетанкового вооружения и техники, а также образцы вооружения других родов войск", – сказал А.Лапин.

По словам командующего, в текущем году в воинские части противовоздушной обороны ЦВО поступит 4 комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"Перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" двух полков позволит значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала", – цитирует А.Лапина пресс-служба Центрального военного округа.