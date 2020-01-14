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Военное обозрение

Представлены новые подробности случившегося с украинским «Боингом-737»

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Источник изображения: Facebook/UIA (МАУ)

В американских СМИ представлена полная хронология событий, связанных с нанесением удара по пассажирскому авиалайнеру Международных авиалиний Украины. Авиалайнер отправлялся из аэропорта Имама Хомейни (Тегеран) в Киев. На его борту находились граждане Украины, Ирана, Канады, Германии, Афганистана.

В The New York Times вышла статья, в которой говорится о том, что лайнер вылетел примерно с часовым опозданием. По официальной версии, связано оно было с тем, что «не успели загрузить багаж на борт». Оторвался от взлётной полосы «Боинг-737» примерно через 4 часа после нанесения КСИР ракетного удара по двум американским военным базам в Ираке (по базе «Айн-аль-Асад» и военному объекту в районе Эрбиля).

Представлены новые подробности случившегося.

Самолёт набирал высоту, и в течение всего это времени шёл радиообмен борта с диспетчерской службой аэропорта. В момент, когда Boeing достиг высоты в 2438 метров (а всё это время он отображался на экранах радаров), был зафиксирован последний сигнал. Это произошло примерно через 183 секунды после взлёта.

В NYT утверждается, что ракета попала в борт после того, как он передал последний сигнал.

Из статьи:

Ещё через несколько секунд в «Боинг» попала вторая ракета иранского зенитного ракетного комплекса. Зенитные ракеты выпускались с секретной военной базы КСИР.

В материале заявлено, что падение самолёта (его фрагментов) продолжалось в течение нескольких минут. Наибольшее расстояние от «эпицентра» падения до крайних по разлёту обломков составляет примерно 500 м. Последние обломки упали на землю примерно через 7 минут после взлёта авиалайнера.

На данный момент в Иране не озвучили данных о том, какой именно расчёт ЗРК «Тор» осуществлял удар по «Боингу». Нет и данных о том, что стало причиной «сбоя связи» между подразделениями ПВО КСИР. Напомним, в Тегеране ранее заявили, что именно проблемы со связью в подразделениях противовоздушной обороны привели к удару по «Боингу» «после того, как пассажирский самолёт был принят за американскую крылатую ракету».

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Страны
Афганистан
Германия
Ирак
Иран
Канада
США
Украина
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
Тор ЗРК
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