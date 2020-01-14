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Российская газета

Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США

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Источник изображения: youtube.com

Датский сержант, находившийся на базе США в Ираке во время ракетного обстрела, раскрыл интересные подробности иранской атаки.

Представитель международных коалиционных сил в Ираке, датский сержант Джон дал интервью телеканалу TV 2.

Корреспондент Расмус Тантольдт побеседовал с ним в Кувейте, куда было эвакуировано большинство солдат, находившихся на базе США Айн-аль-Асад.

Сержант и его сослуживцы были уведомлены об атаке за несколько часов до ее начала. Все они укрылись в бункере.

- Это было ужасно, - вспоминает он. - Это невозможно описать, я никому не пожелал бы пережить подобное. Мы ничего не могли сделать, нам оставалось лишь принять ситуацию. Я не знаю, как долго мы ждали, примерно несколько часов.

Но затем началась атака.

- Девять ракет - каждая по тонне. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что это никогда не повторится, - говорит сержант.

По его словам, атака была настолько сильной, что бункер сотрясался, и внутрь в больших количествах проникала пыль. Солдатам пришлось сидеть с шарфами на лицах, чтобы облегчить дыхание. Но самым тяжелым для датских солдат было испытывать неведение и бессилие.

- Мы не понимали, насколько близка будет следующая атака. Мы не могли применить ничего из тех навыков, которым были обучены. Оставалось просто сидеть и ждать.

На ситуацию военные реагировали по-разному.

- Одни рассказывали анекдоты, чтобы приободриться. Другие уходили в себя. А некоторые пустили слезу.

Когда ракетный обстрел завершился, солдаты поднялись наружу.

- Мы были уверены, что обнаружим там выжженную пустыню и очень удивились, когда поняли, что все это происходило не над нашими головами. По моим оценкам, ближайшая ракета упала в 300 ярдах от нас. Когда мы гуляли, то увидели такие дыры, что в них в них можно было бы припарковать фургон.

Сейчас в Кувейт направляются психологи, чтобы помочь солдатам оправиться от негативного опыта.

- Они нам действительно нужны, - уверят сержант. - К такой ситуации мы не были подготовлены.


Олег Корякин

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Ирак
Иран
Кувейт
США
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3 комментария
№1
14.01.2020 08:25
Надо увеличить количество туалетной бумаги на американских базах во избежание дефицита!)))
Если после обстрела в бункере, когда ближайшее попадание было в 300 метрах, нужны психологи.... К чему их тогда готовят.
Вообще, с этим обстрелом непонятно. Предупредили за несколько часов. Якобы, "мы тут вас немножко обстреляли, спрячьтесь, пожалуйста". Такое впечатление, что Иран всего лишь "сохранил лицо". Но при этом заявил, что ответ на УБИЙСТВО ГЕНЕРАЛА был достаточным и симметричным.
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№2
14.01.2020 08:38
Цитата, Alah сообщ. №1
Надо увеличить количество туалетной бумаги на американских базах

Памперсы им, каждому!
А вообще удивляет то, что о налете знали за несколько часов, но 10 ракет все же долетели до цели! Вот вам и хваленое ПВО по-американски.
Да здравствует С-400!
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№3
14.01.2020 09:16
Напомнило статьи про ситуацию с "Куком".
Статью в юмор. Удивительно, что сей материал размещен в Российской газете.
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