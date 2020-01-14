Войти
Интерфакс-АВН

Начали работать три пункта пропуска для выхода мирного населения из Идлиба

241
0
0
ЦПП
ЦПП.
Источник изображения: militarynews.ru

Дамаск. 13 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Начали работать три новых пункта пропуска для выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"С 13 часов по московскому времени (12 часов по местному времени) 13 января 2020 года начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации. Пункт пропуска Абу-эд-Духур расположен в провинции Идлиб, пункт пропуска Эль-Хадер - в провинции Алеппо, пункт пропуска Хабит - в провинции Хама", - заявили в Центре по примирению.

Там отметили, что на пунктах пропуска оборудованы места оказания медпомощи, выдачи питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, а также выделен транспорт для доставки граждан в безопасные районы.

"Ранее в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили обращения сирийских граждан из Идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобождённых от боевиков территориях", - отметили военные.

В Центре по примирению напомнили, что в соответствии с достигнутыми с турецкой стороной договоренностями сирийскими правительственными силами с 14:00 9 января 2020 года введен режим прекращения огня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Проекты
2020-й год
Медицина
Похожие новости
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
25.04.2018
Не только Турция
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
24.05.2016
Слагаемые обороноспособности
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 09:16
  • 3
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии