Северный флот сообщил о заходе российского ракетного крейсера в Средиземное море

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" прошёл черноморские проливы и вошёл в Средиземное море, сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"В течение нескольких дней корабль продолжит действовать по плану дальнего похода и демонстрировать Андреевский флаг в регионе. В настоящее время крейсер находится в Эгейском море. Через несколько дней корабль совершит деловой заход в один из иностранных портов", - говорится в сообщении Северного флота.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. У России в Средиземном море есть база ВМФ в сирийском порту Тартус.

В первой декаде января крейсер "Маршал Устинов" в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта на борту крейсера за учениями наблюдал Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

"Маршал Устинов" выполняет задачи дальнего похода с июля 2019 года.

Корабль участвовал в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и учении Военно-морского флота России "Океанский щит - 2019". В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Кабо-Верде и Экваториальной Гвинеи.

В конце ноября североморцы провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности.