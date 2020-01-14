Войти
Известия.ru

На Ставрополье экипажи штурмовиков Су-25СМ научились выводить из строя аэродромы

383
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Ставрополье, провели плановые летно-тактические учения. Военные отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена, сообщили в понедельник, 13 января, в пресс-службе ЮВО.

Пилоты научились в ходе тренировок скрытно преодолевать войсковую противовоздушную оборону (ПВО) «противника» в горно-лесистой и степной местности, а также внезапно наносить удары по целям. Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах, чтобы не попасть в зону обнаружения ПВО, передает REGNUM.

Штурмовики нанесли удары ракетами по целям, находившимся в прямой видимости, и по заданным координатам.

«При поражении наземных объектов летчики применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение пресс-службы ЮВО.

В ходе полетов экипажи также отработали взлет и посадку парами и выполнили элементы группового и сложного пилотажа. Всего пилоты Су-25СМ совершат в рамках зимнего обучения более 2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

Ранее 13 января Минобороны сообщило, что в Подмосковье более 4,5 тыс. военнослужащих подняли по тревоге, чтобы проверить их боеготовность. Военнослужащим за 8 часов удалось полностью загрузить два эшелона, в которые вошли боевые машины пехоты БМП-2, дивизионные самоходные гаубицы «Мста-С», инженерные машины разграждения ИМР-3М и бронетранспортеры БТР-80.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БТР-80
ИМР-3М
Мста-С
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
23.09.2019
В чем броневик CS/VN3 белорусской армии превосходит "российскую" "Рысь"
25.02.2016
Полувооруженные силы
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 09:16
  • 3
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии