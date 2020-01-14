На Ставрополье экипажи штурмовиков Су-25СМ научились выводить из строя аэродромы

Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Ставрополье, провели плановые летно-тактические учения. Военные отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена, сообщили в понедельник, 13 января, в пресс-службе ЮВО.

Пилоты научились в ходе тренировок скрытно преодолевать войсковую противовоздушную оборону (ПВО) «противника» в горно-лесистой и степной местности, а также внезапно наносить удары по целям. Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах, чтобы не попасть в зону обнаружения ПВО, передает REGNUM.

Штурмовики нанесли удары ракетами по целям, находившимся в прямой видимости, и по заданным координатам.

«При поражении наземных объектов летчики применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение пресс-службы ЮВО.

В ходе полетов экипажи также отработали взлет и посадку парами и выполнили элементы группового и сложного пилотажа. Всего пилоты Су-25СМ совершат в рамках зимнего обучения более 2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

Ранее 13 января Минобороны сообщило, что в Подмосковье более 4,5 тыс. военнослужащих подняли по тревоге, чтобы проверить их боеготовность. Военнослужащим за 8 часов удалось полностью загрузить два эшелона, в которые вошли боевые машины пехоты БМП-2, дивизионные самоходные гаубицы «Мста-С», инженерные машины разграждения ИМР-3М и бронетранспортеры БТР-80.