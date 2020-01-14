В Минобороны Украины начали проверку фактов коррупции при строительстве казарм

В Министерстве обороны Украины идет проверка фактов коррупционных нарушений при строительстве казарм в 2017–2019 годах, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами, привлеченных к этой работе. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 13 января.

Отмечается, что за это время планировалось построить 184 казармы, однако в эксплуатацию было введено 82. Таким образом, 102 объекта оказались недостроенными.

«Основными нарушениями являются: заключение договоров по завышенным ценам, служебный подлог официальных документов (актов приема работ), проведение процедур публичных закупок с нарушением действующего законодательства в сфере хозяйственной деятельности, а также растрата государственного имущества и завладение денежными средствами путем злоупотребления служебным положением», — сказано в сообщении.

Злоумышленники получали из бюджета Украины деньги, которые не соответствовали потребностям на строительство. Потом эти средства перечислялись на счета подрядных организаций в виде оплаты за работы, которые не выполнялись или выполнялись не в полном объеме. При этом, как отмечают в Минобороны, должностные лица знали о том, что исполнитель не может обеспечить надлежащее выполнение условий договора.

По многим объектам уже идут досудебные расследования, проверка всех упомянутых фактов продолжается.

4 января украинский Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-руководителя Национального банка Украины Сергея Арбузова. Ему инкриминируют причастность к растрате активов регулятора в размере около $9,3 млн.