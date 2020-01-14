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Советские наработки и боевой опыт, полученный в Сирии, будут учитываться при строительстве авианосца

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Источник изображения: vpk-news.ru

Недостроенный атомный тяжёлый авианесущий крейсер (АТАВКР) проекта 1143.7 будет задействован в работе над первым российским авианосцем.

В частности для строительства нового корабля для военно-морского флота России используют имеющуюся документацию и технический проект АТАВКР «Ульяновск», который начали строить в конце 80-х годов, но из-за распада СССР разобрали на стапели в 1992 году.

«Технический проект, а также документация, по которой на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве велась в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века постройка «Ульяновска», будут использованы при создании нового авианосца. ВМФ продолжает работу над ТТЗ, она должна завершиться в 2020 году, после чего задание на проектирование поступит в Объединенную судостроительную корпорацию», - приводит ТАСС слова своего источника в судостроительной отрасли.

Второй источник подчеркнул, что в настоящее время научно-исследовательские работы по кораблю не начаты и Невское проектно-конструкторское бюро, разрабатывавшее и «Ульяновск», ведёт отдельные работы в инициативном порядке. Ожидается, что для нового авианосца используют рабочую конструкторскую документацию по корпусу «Ульяновска» и по общекорабельным системам. Помимо советских наработок будут учитываться и опыт реальной эксплуатации тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в ходе военных действий в Сирии.

Министерство обороны России планирует подписать контракт на строительство нового авианосца до конца 2025 года, а получить готовый корабль к концу 2030 года.

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Россия
Сирия
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Адмирал Кузнецов
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1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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