Несмотря на угрозу американских санкций Ирак предпочитает российское оружие

Власти Ирака ведут переговоры с Россией о закупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) дальнего действия С-300. Об этом передаёт телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление иракского посла в Тегеране.

«Ирак ведёт с Россией переговоры о закупке систем противовоздушной обороны С-300», - проинформировал дипломат.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке С-300. Об этом заявил глава Комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мохаммед Реза аль-Хайдер. По его словам, вопрос должен был решиться давно.

«Несколько месяцев назад, после атак на базы шиитского ополчения в Багдаде и других провинциях, возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», - пояснил аль-Хайдер, добавив, что иракские власти ожидают противодействия со стороны США в этом вопросе.

Переговоры между Ираком и Россией на определённом этапе пришлось приостановить из-за позиции американской администрации, которая грозилась санкциями своим партнёрам - покупателям С-300 и другой российской продукции военного назначения. По словам депутата, в ПВО Ирака уже есть некоторые российские системы, но страна желает приобрести современные комплексы противовоздушной обороны. Доля российского вооружения на балансе иракской армии должна превысить 50%, так как оно дешевле американского, заключил парламентарий.

Eadaily напоминает, что Ирак планирует закупать оружие у России, Китая, Японии и Южной Кореи, чтобы пополнить свой арсенал и уменьшить зависимость в импорте вооружений и военной техники от США.