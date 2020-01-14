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WarSpot

Прокачка F-16

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Источник изображения: warspot.ru

Американская авиация четвёртого поколения обзаводится новыми технологиями. Вчера, 12 января, портал breakingdefense.com сообщил о том, что Национальной гвардии передан первый истребитель F-16 Fighting Falcon, оснащённый радаром APG-83 SABR с АФАР.

В корпорации Northrop Grumman указывают, что радиолокационные системы с АФАР позволят определять цели на значительно большем расстоянии, а также удерживать в поле зрения большее количество воздушных объектов. Разработчики указывают, что радары APG-83 SABR также устанавливаются на новейшую модификацию истребителя F-16 — Viper.

Установка РЛС APG-83 SABR на истребитель F-16

Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

Радары с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) считаются технологией истребителей пятого поколения. При этом в последние годы эта технология внедряется в современных системах ПВО и флоте. АФАР является сравнительно новой разработкой и позволяет значительно расширить боевые возможности техники. Так, РЛС с АФАР имеют значительно больший диапазон отслеживания целей, а также могут удерживать больше объектов в «поле зрения» по сравнению с традиционными радарами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Компании
Northrop Grumman
Проекты
АФАР
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