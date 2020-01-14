Путин «похоронил» Черноморский флот: эксперт заявил о слабости Кремля (Обозреватель, Украина)

Председатель так называемой всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк убежден, что в России нет надводного флота. Видимо, на эту мысль «эксперта» натолкнуло «блестящее» состояние катеров украинских ВМС, экипажи которых еще недавно в полном составе были задержаны российскими моряками за нарушение госграницы.

"В России вообще нет надводного флота", - заявил в комментарии "Обозревателю" председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. В то же время эксперт отметил, что состояние Черноморского флота РФ крайне плачевное. "Фактически Путин приехал не на учения Черноморского флота, а на похороны черноморской эскадры".

В этом контексте Романюк напомнил о проблемах с кораблями Черноморского флота, которые произошли в последнее время. Так, 6 января ракетный крейсер "Маршал Устинов", который считается "плавучей резиденцией" президента России, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле. Ранее большой десантный корабль ВМФ России "Орск" сломался в море, и был доставлен назад буксирами.

"Поэтому говорить о том, что Черноморский флот РФ представляет собой какую-то угрозу в регионе - это просто какая-то гипербола", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что "флот Турции по своей боеспособности на порядок превосходит Черноморский флот, флот Румынии также превосходит его по боеспособности".

"В России вообще нет надводного флота. Единственное, что у них есть - это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире", - резюмировал Романюк.

Как писал "Обозреватель", 9 января президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".