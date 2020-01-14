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ЦАМТО

Компания Airbus завершила поставку истребителей "Тайфун" ВВС Испании

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Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

ЦАМТО, 13 января. ВВС Испании приняли последний истребитель "Тайфун" европейского консорциума Eurofighter, построенный на предприятии компании Airbus Defense and Space в Хетафе.

Самолет принял экипаж из Центра материального обеспечения и испытаний ВС Испании (CLAEX – Centro Logistico de Armamento y Experimentacion). Он войдет в состав 14-го авиакрыла, размещенного на авиабазе "Лос-Льянос" в Альбасете.

МО Испании первоначально обязалось в рамках европейской программы приобрести 87 самолетов "Тайфун", общая стоимость которых оценивалась в 9,255 млрд. евро, в рамках трех траншей (20 – "Транш-1", 33 – "Транш-2" и 34 – "Транш-3"). В итоге в рамках "Транш.3А" были заказаны 20 истребителей. Все 73 самолета были собраны на предприятии в Хетафе. Два самолета были потеряны в катастрофах.

По информации Infodefensa.com, в перспективе на предприятии в Хетафе будет продолжен процесс модернизации 17 состоящих на вооружении ВВС "Тайфун" "Транш-1". Центр CLAEX принял первый модернизированный самолет в феврале прошлого года. Работы будут продолжаться до 2023 года.

Этот проект позволит сохранить рабочие места на сборочной линии истребителей в Испании до начала интеграции РЛС с АФАР с электронным сканированием, начиная с 2022 года. Все 19 "Тайфун" "Транш-3" получат данное оборудование.

Airbus также рассчитывает заключить с Испанией контракт на приобретение новой партии истребителей "Тайфун" для замены находящихся на вооружении ВВС истребителей F-18. Министерство обороны планирует на первом этапе в районе 2025 года снять с вооружения F-18, базирующиеся на Канарских островах, а на втором (с 2030 года) списать самолеты, дислоцированные в Сарагосе и Торрехоне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
EF-2000
F-18
Компании
Airbus
Проекты
АФАР
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