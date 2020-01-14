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ЦАМТО

МНО Филиппин подписало контракт на закупку партии ручных противотанковых гранатометов

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РПГ-7, поступившие на вооружение ВС Филиппин
РПГ-7, поступившие на вооружение ВС Филиппин.
Источник изображения: https://www.mintfo.com

ЦАМТО, 13 января. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана направил уведомление о присуждении контракта на поставку легких ручных противотанковых гранатометов (SRLL) и сопутствующих боеприпасов для ВМС Филиппин (морская пехота) в рамках "Программы модернизации ВС страны.

Как сообщает Mintfo.com, подрядчиком поставки была выбрана болгарская Arsenal JSCo. Стоимость контракта составит 473,873 млн. филип. песо. Пакет приобретения включает 702 РПГ, противопехотные (14040), противотанковые (8424) и термобарические (351) гранаты, практические боеприпасы (21061) и учебные устройства (40).

Как указано в тендерных документах, закупка 702 ед. РПГ восполнит пробел и повысит уровень огневой мощи подразделений Корпуса морской пехоты. Новые гранатометы заменят состоящие на вооружении устаревшие 90-мм безоткатные орудия М67.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Филиппин объявило тендер на поставку 702 легких ручных противотанковых гранатометов и сопутствующих боеприпасов для оснащения отделений КМП в августе 2019 года. Бюджет проекта составил 514,8 млн. филип. песо (10,1 млн. долл.). Как сообщалось, поставка должна быть выполнена в течение 360 суток со дня вступления соглашения в силу.

В настоящее время на вооружении СВ Филиппин имеется произведенный в Болгарии компанией Arsenal JS Co. вариант РПГ-7, носящий обозначение ATGL-L (Anti-Tank Grenade Launchers – Light), и небольшое количество РПГ "Тип-69" китайской корпорации NORINCO, безвозмездно переданных правительством КНР. Они применялись войсками при проведении операций против террористов в Марави в 2017 году.

В июле 2019 года ВС Филиппин получили партию из нескольких сотен приобретенных в России противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также сопутствующих боеприпасов и принадлежностей.

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Болгария
Китай
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Филиппины
Продукция
РПГ-7
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Norinco
Проекты
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