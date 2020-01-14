Новый российский комплекс активной защиты "Дрозд-2" испытают на Т-72БК

В России ожидаются испытания еще одного комплекса активной защиты бронетехники ТКБ-0252, имеющего шифр "Дрозд-2". На портале госзакупок можно познакомиться с соответствующей информацией.

КАЗ смонтировали на основной боевой танк Т-72БК. Военные эксперты обратили внимание, что в размещенном перечне специального оборудования и боеприпасов упоминаются защитные снаряды 3ОФ77. Судя по фигурировавшим в Сети данным, они применяются и на другом комплексе активной защиты - "Афганит", который, в свою очередь, устанавливается на перспективный танк Т-14, выполненный на унифицированной платформе "Армата".

Судя по тому, что заявляется не только о контрольных испытаниях экспериментального образца, но и о демонстрационных показах, у нас есть шанс увидеть реальную работу ТКБ-0252. Со временем, возможно, будут обнародованы и новые подробности об этом комплексе.

Известно, что версии "Дрозда-2" возможно применять не только на тяжелой технике, но и на легкобронированных образцах и даже автомобилях.

В конце прошлого года также стало известно о работах над КАЗ "Арена-М". В частности, появилась фотография танка Т-72Б3М, оборудованного этим защитным средством, находящегося на одном из военных полигонов.

Алексей Брусилов