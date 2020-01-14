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Российская газета

Хуже Вьетнама: в США объяснили, почему опасно воевать с Ираном

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Источник изображения: Pety Officer 2nd Class James Wagner / wikimedia.org

Американские СМИ рассказали, почему война с Ираном может оказаться для США ловушкой.

Журнал The National Interest решил представить, как будет выглядеть война США с Ираном. Вопрос отнюдь не праздный.

Обозреватели Рид Поли и Даниэль Халисси отмечают, сейчас отношения между странами напоминают американские горки. Эскалация сменилась затишьем, обе стороны "отступили от пропасти". Однако они по-прежнему демонстрируют, что готовы пойти на риск, поэтому вероятность войны сохраняется.

Эксперты уверены, что если США решаться на вторжение в Иран, это станет самой серьезной внешнеполитической ошибкой со времен Вьетнамской войны.

С оперативной точки зрения война за смену режима в Тегеране будет намного сложнее, чем война в Ираке. В марте 2003 года основной удар по Багдаду в наземной кампании нанесли 3-я пехотная дивизия и 1-й экспедиционный корпус морской пехоты.

Для сравнения, территория Ирана на две трети больше, чем Ирак и Афганистан вместе взятые, и покрыта как пустынями, так и горами. География, вероятно, позволит укрыться окопавшимся вооруженным силам или повстанцам, выступающим против интервентов.

Более того, любой президент, который думает, что военные операции в Иране "пойдут очень быстро", должен помнить апрель 1980 года. Тогда Джимми Картер, попытавшись положить конец кризису с заложниками в Иране, приказал спецподразделению Delta Force направить восемь вертолетов в страну и спасти заложников. Однако как заметил бывший аналитик разведки ЦРУ Кеннет Поллак: "План не пережил столкновения с погодой противника". В результате песчаной бури у трех из восьми вертолетов возникли механические проблемы, а один вертолет врезался в C-130, перевозивший топливо.

Восемь американских спецназовцев погибли, операция была отменена, а президентство Картера рухнуло.

Наконец, стоит учитывать, что Саддам Хусейн в 2003 году почему-то избрал слишком открытую тактику войны. Иран вряд ли допустит такую ошибку. Его военные доктрины предполагают более асимметричную тактику.

Здесь авторы вспоминают "печально известные военные учения Millennium Challenge 2002", в которых группа, имитирующая иранские скоростные катера, "отправила на дно" 19 американских судов.

По мнению экспертов, этот случай является хорошей иллюстрацией к высказыванию древнекитайского стратега Сун Цзы: "Если знаешь себя, но не врага, на каждую победу у тебя придется одно поражение".

"Не ожидайте, что противник будет сражаться по вашим правилам", - резюмируют журналисты.

Если Ирак и преподал какой-то урок США, то он заключается в том, что война не прекращается, даже когда первоначальные цели выполнены. Как заметил покойный британский стратег Сэр Бэзил Лиделл Харт: "Если вы сконцентрируетесь исключительно на победе, не думая о последствиях ... почти наверняка заключенный мир будет слабым, содержащим ростки новой войны".

Чтобы понять насколько успешной будет операция, аналитики используют такой показатель как соотношение развернутых военных сил на тысячу населения. Так, в Ираке до 2007 года было примерно 169 000 бойцов коалиционных войск. То есть на 1000 человек приходилось около 6 солдат. Население Ирана составляет 81 миллион человек, что в три с лишним раза превышает население Ирака в 2003 году.

Авторы подчеркивают, что, свергнув иранский режим, президент США может выстроить "мост нестабильности" в регионе. Пока Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны, обеим сторонам следует четко понимать, что их ожидает, если они все же сорвутся в "пропасть".


Олег Корякин

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Афганистан
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