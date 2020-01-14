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ТАСС

Роскосмос еще не выбрал изготовителя второго летного образца корабля "Орел"

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Макет транспортного корабля "Федерация"
Макет транспортного корабля "Федерация".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

В госкорпорации уточнили, что закупка включена в план-график на 2020 финансовый год

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Предприятие-изготовитель второго летного образца пилотируемого космического корабля "Орел" еще не выбрано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в понедельник.

"Госкорпорация "Роскосмос" не проводила процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на создание второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что закупка включена в план-график закупок на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов с указанием ориентировочного периода начала проведения процедуры - не ранее 2021 года. Этот документ может корректироваться в зависимости от потребностей госзаказчика.

"Решение о способе и сроках проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) будет приниматься дополнительно", - уточнили в Роскосмосе.

Ранее на сайте госзакупок был размещен предварительный план-график закупок Роскосмоса. Согласно ему, госкорпорация запланировала "создание второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения". На эти цели ожидается выделение 8,1 млрд рублей: около 653 млн рублей в 2022 году и около 7,5 млрд в последующие годы.

Первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
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2020-й год
Восточный Космодром
Гособоронзаказ
МКС
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