Власти Ирана узнали причину крушения украинского самолета через два дня после трагедии

Власти Ирана узнали, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО, 10 января, то есть за день до официального признания. Об этом 13 января сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

«Только в пятницу Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности», — цитирует его ТАСС, ссылаясь на телерадиовещательную корпорацию IRIB.

Рабии также добавил, что до 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета.

По словам представителя правительства, «как только президент узнал об этом, то сразу принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению».

8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани американскими ВВС нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Через несколько часов после этого из аэропорта Тегерана вылетел Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 176 человек, большинство из которых канадцы и иранцы. Через несколько минут самолет потерпел крушение. Позже иранская сторона признала, что по ошибке сбила лайнер. Президент Роухани принес извинения семьям погибших. КСИР также выразил глубокие сожаления и отметил, что Тегеран ожидал ответа США на атаку.