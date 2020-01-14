Войти
ЦАМТО

Более 80% устаревших моделей бронежилетов заменили на средства защиты боевой экипировки "Ратник" в воинских частях ЗВО

367
0
0
Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото
Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 13 января. Более 80% устаревших моделей бронежилетов заменили на средства индивидуальной защиты боевой экипировки "Ратник" в воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа.

Средства индивидуальной защиты комплекта "Ратник" входят в состав боевой экипировки и имеют индивидуальный тактический шлем, керамический бронежилет с бронепанелями пятого и шестого класса защиты, которые выдерживают попадание пули, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова с расстояния десяти метров, а также усиленной пули калибра 7,62 мм для автомата Калашникова, активные наушники, тактические очки и перчатки, щитки для локтевых и коленных суставов.

Бронежилеты оборудованы модульной системой, и на них легко установить дополнительные секции для магазинов и подсумков, призванных разгрузить общий носимый вес вооружения, средств защиты от РХБ заражения и дополнительный боекомплект для увеличения мобильности и повышения живучесть каждого военнослужащего на поле боя.

Российскую экипировку нового поколения "Ратник" разрабатывал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. За основу была взята экипировка, которая использовалась военнослужащими разведывательных подразделений.

Грудная и спинная бронепанели пятого класса защиты являются ключевыми элементами общевойскового бронежилета 6Б45, входящего в экипировку "Ратник". Его вес составляет 7,5 кг. Максимальный общий вес индивидуального комплекта защиты с бронежилетом класса 6А составляет около 20 кг, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
СВД
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
15.02.2016
"Калашников" в пятом поколении
28.10.2014
Универсальный солдат: что смогут российские бойцы в экипировке будущего «Ратник»
23.04.2014
Новая броня спецназа
24.03.2014
Экипировка солдата: в огне не горит, в воде не мокнет
31.01.2014
Слёт снайперов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 09:16
  • 3
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии