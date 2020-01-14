Более 80% устаревших моделей бронежилетов заменили на средства защиты боевой экипировки "Ратник" в воинских частях ЗВО

ЦАМТО, 13 января. Более 80% устаревших моделей бронежилетов заменили на средства индивидуальной защиты боевой экипировки "Ратник" в воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа.

Средства индивидуальной защиты комплекта "Ратник" входят в состав боевой экипировки и имеют индивидуальный тактический шлем, керамический бронежилет с бронепанелями пятого и шестого класса защиты, которые выдерживают попадание пули, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова с расстояния десяти метров, а также усиленной пули калибра 7,62 мм для автомата Калашникова, активные наушники, тактические очки и перчатки, щитки для локтевых и коленных суставов.

Бронежилеты оборудованы модульной системой, и на них легко установить дополнительные секции для магазинов и подсумков, призванных разгрузить общий носимый вес вооружения, средств защиты от РХБ заражения и дополнительный боекомплект для увеличения мобильности и повышения живучесть каждого военнослужащего на поле боя.

Российскую экипировку нового поколения "Ратник" разрабатывал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. За основу была взята экипировка, которая использовалась военнослужащими разведывательных подразделений.

Грудная и спинная бронепанели пятого класса защиты являются ключевыми элементами общевойскового бронежилета 6Б45, входящего в экипировку "Ратник". Его вес составляет 7,5 кг. Максимальный общий вес индивидуального комплекта защиты с бронежилетом класса 6А составляет около 20 кг, сообщает пресс-служба Западного военного округа.