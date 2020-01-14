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ТАСС

Минобороны требует взыскать с Московского вертолетного завода им. Миля 994 млн рублей

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Делу присвоен гриф "секретно", судебное заседание назначено на 27 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минобороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Московского вертолетного завода (МВЗ) им. М. Л. Миля (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") более 994 млн рублей в качестве неустойки по госконтракту 2009 года. Об этом говорится в опубликованном определении суда на сайте московского арбитража.

Иск военным ведомством был подан 1 ноября 2019 года, однако в ноябре и декабре решением судьи он был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений. Согласно опубликованному определению, Минобороны требует взыскать неустойку по госконтракту от 24 декабря 2009 года.

Делу присвоен гриф "секретно", следующее заседание по нему назначено на 27 января и пройдет в закрытом режиме.

МВЗ им. М. Л. Миля - один из ведущих мировых разработчиков вертолетной техники гражданского и военного назначения. Спроектированные коллективом бюро воздушные суда эксплуатируются в более чем 100 странах мира, составляют основу вертолетной авиации РФ и ряда государств СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

МВЗ включает в себя конструкторское бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс, инженерно-инновационный центр и летно-испытательную базу. Штаб-квартира завода находится в городском поселении Томилино (Люберецкий район Московской области). Вертолеты разработки МВЗ им. Миля серийно строятся на предприятиях холдинга "Вертолеты России" - "Роствертол" (Ростов-на-Дону), Улан-Удэнском и Казанском вертолетных заводах.

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Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Роствертол
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