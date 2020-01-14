Войти
Военное обозрение

Бюджетные сухопутные. Куда сдвинули «Армату» и «Курганца»

517
0
0

Источник изображения: «Вести в субботу» (сайт vesti.ru, кадр телерепортажа)

Танк «Армата» расхваливают уже давно. Каких только эпитетов и сравнений к нему не подбирали! И венец тагильской школы танкостроения, и Т-34 нашего времени, и образец революционного прорыва в технологиях, который никто не может скопировать, и машина с хорошим экспортным потенциалом.

Последняя характеристика относится, кстати, и к «Курганцу» с «Бумерангом». Главнокомандующий сухопутными войсками О. Салюков в ноябре прошлого года назвал «Армату», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг» перспективными образцами и отметил, что данные образцы превосходят по характеристикам любого иностранного конкурента.

В том же ноябре С. Чемезов, глава «Ростеха», сообщал об изготовлении опытно-промышленной партии для армии, а также о том, что подготовка производства завершается.

В конце 2019 года «новостей будущего» прибавилось.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил каналу «Россия 24» о неплохих возможностях России по всем направлениям. Он упомянул системы С-500, которые на подходе, стоят в очередь за С-400, а у авиации перечислил Су-35, Су-34 и Су-57 с неплохими позициями. Также Борисов остановился на новой платформе для сил общего назначения, включающей «Армату», «Курганец» и «Бумеранг». Перечисленное он отнёс на счёт потенциальных экспортных возможностей России «в будущем».

Наступил 2020-й год.

На первой в новом году министерской коллегии министр обороны РФ С. Шойгу озвучил объём и структуру расходов по ГОЗ. Почти 68% денежных средств должно пойти на серийные закупки новейших образцов, приводят слова министра «Ведомости».

Собеседник издания указал, что наиболее низкий показатель по перевооружению имеют сухопутные войска, что связывается как с высоким ресурсом бронетехники, так и со сдвигом «вправо» ряда программ вроде «Курганца», «Бумеранга» и «Арматы».

Также он напомнил, что после выхода Соединённых Штатов из ДРСМД президент Путин поручил развивать приоритетно высокоточное оружие. А именно это оружие наземного базирования будет поставляться по линии сухопутных войск.

К. Макиенко, эксперт Центра АСТ (Центра анализа стратегий и технологий), допускает, что планы не наращивать расходов на перевооружение в новом году будут выдержаны. Кроме того, согласно открытой информации, поставки в 2019 году ряда основных типов вооружений были на одном из наиболее низких уровней в последние годы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Бумеранг
Курганец-25
ПАК ФА
С-400 Триумф
С-500
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Макиенко Константин
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
РСМД
Похожие новости
28.02.2018
"Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 09:16
  • 3
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии