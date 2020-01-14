Бюджетные сухопутные. Куда сдвинули «Армату» и «Курганца»

Источник изображения: «Вести в субботу» (сайт vesti.ru, кадр телерепортажа)

Танк «Армата» расхваливают уже давно. Каких только эпитетов и сравнений к нему не подбирали! И венец тагильской школы танкостроения, и Т-34 нашего времени, и образец революционного прорыва в технологиях, который никто не может скопировать, и машина с хорошим экспортным потенциалом.

Последняя характеристика относится, кстати, и к «Курганцу» с «Бумерангом». Главнокомандующий сухопутными войсками О. Салюков в ноябре прошлого года назвал «Армату», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг» перспективными образцами и отметил, что данные образцы превосходят по характеристикам любого иностранного конкурента.

В том же ноябре С. Чемезов, глава «Ростеха», сообщал об изготовлении опытно-промышленной партии для армии, а также о том, что подготовка производства завершается.

В конце 2019 года «новостей будущего» прибавилось.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил каналу «Россия 24» о неплохих возможностях России по всем направлениям. Он упомянул системы С-500, которые на подходе, стоят в очередь за С-400, а у авиации перечислил Су-35, Су-34 и Су-57 с неплохими позициями. Также Борисов остановился на новой платформе для сил общего назначения, включающей «Армату», «Курганец» и «Бумеранг». Перечисленное он отнёс на счёт потенциальных экспортных возможностей России «в будущем».

Наступил 2020-й год.

На первой в новом году министерской коллегии министр обороны РФ С. Шойгу озвучил объём и структуру расходов по ГОЗ. Почти 68% денежных средств должно пойти на серийные закупки новейших образцов, приводят слова министра «Ведомости».

Собеседник издания указал, что наиболее низкий показатель по перевооружению имеют сухопутные войска, что связывается как с высоким ресурсом бронетехники, так и со сдвигом «вправо» ряда программ вроде «Курганца», «Бумеранга» и «Арматы».

Также он напомнил, что после выхода Соединённых Штатов из ДРСМД президент Путин поручил развивать приоритетно высокоточное оружие. А именно это оружие наземного базирования будет поставляться по линии сухопутных войск.

К. Макиенко, эксперт Центра АСТ (Центра анализа стратегий и технологий), допускает, что планы не наращивать расходов на перевооружение в новом году будут выдержаны. Кроме того, согласно открытой информации, поставки в 2019 году ряда основных типов вооружений были на одном из наиболее низких уровней в последние годы.