Для первого российского авианосца используют чертежи советского «Ульяновска»

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морской флот РФ планирует до конца 2020 года закончить работу над тактико-техническим заданием (ТТЗ) на постройку первого российского тяжелого авианосца с атомной энергетической установкой и передать его в Объединенную судостроительную компанию, где приступят к проектированию корабля. Для работы поднимут техническую документацию по недостроенному советскому авианосцу «Ульяновск».

Об этом информационному агентству ТАСС рассказали два источника, имеющие отношение к судостроению.

Речь идет о корабле, который начинали строить с 80-х годов прошлого века на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. «Ульяновск» разрабатывали на Невском ПКБ. Этот тяжелый атомный авианосец заложили на заводе в Николаеве в 1988 году. Его должны были закончить в 1992-1993 и к 1995 году передать в ВМФ. Но Советский Союз прекратил своё существование, строительство в 1991 году заморозили, и уже к следующему году недостроенный военный корабль демонтировали и сдали на металлолом. По проекту авианосец должен был нести до 70 самолетов и вертолетов.

На данный момент российский флот располагает единственным авианесущим кораблём. Это неатомный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Опыт его практического применения, особенно в Сирии, тоже будет учтен при разработке ТТЗ нового российского атомного авианосца.

В Министерстве обороны РФ рассчитывают, что контракт на его постройку будет готов к 2025 году, а само строительство закончится к 2030 году.

Несколько дней назад Владимиру Путин продемонстрировали концепцию авианосца проекта "Ламантин".