Войти
Военное обозрение

Для первого российского авианосца используют чертежи советского «Ульяновска»

296
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морской флот РФ планирует до конца 2020 года закончить работу над тактико-техническим заданием (ТТЗ) на постройку первого российского тяжелого авианосца с атомной энергетической установкой и передать его в Объединенную судостроительную компанию, где приступят к проектированию корабля. Для работы поднимут техническую документацию по недостроенному советскому авианосцу «Ульяновск».

Об этом информационному агентству ТАСС рассказали два источника, имеющие отношение к судостроению.

Речь идет о корабле, который начинали строить с 80-х годов прошлого века на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. «Ульяновск» разрабатывали на Невском ПКБ. Этот тяжелый атомный авианосец заложили на заводе в Николаеве в 1988 году. Его должны были закончить в 1992-1993 и к 1995 году передать в ВМФ. Но Советский Союз прекратил своё существование, строительство в 1991 году заморозили, и уже к следующему году недостроенный военный корабль демонтировали и сдали на металлолом. По проекту авианосец должен был нести до 70 самолетов и вертолетов.

На данный момент российский флот располагает единственным авианесущим кораблём. Это неатомный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Опыт его практического применения, особенно в Сирии, тоже будет учтен при разработке ТТЗ нового российского атомного авианосца.

В Министерстве обороны РФ рассчитывают, что контракт на его постройку будет готов к 2025 году, а само строительство закончится к 2030 году.

Несколько дней назад Владимиру Путин продемонстрировали концепцию авианосца проекта "Ламантин".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
1496М1
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
24.04.2018
Источник: заключен контракт на ремонт единственного авианосца России "Адмирал Кузнецов"
18.11.2016
ОСК: модернизация "Адмирала Кузнецова" подразумевает усиление авиационной группировки
30.01.2013
Западные СМИ: почему в России строят новый авианосец?
28.03.2012
Разумный баланс между «хочу» и «могу»
17.02.2009
Помощь идет в "МиГ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 09:16
  • 3
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии