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Российская газета

ФСБ упростила выход судов на восьми участках Черного моря в Крыму

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Источник изображения: Илья Изотов/ РГ

ФСБ России упростила порядок выхода в Черное море прогулочных катеров и рыболовных судов в восьми прибрежных районах Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Как пояснили в ведомстве, изменения в приказ ФСБ от 10 июля 2007 года № 355 "Об определении участков внутренних вод РФ, в пределах которых устанавливается пограничный режим" внесены для создания благоприятных условий для туристической инфраструктуры полуострова. Раньше владельцы катеров и лодок, чтобы отчалить от берега с любой целью - для прогулки по бухте или прохода по популярному туристическому маршруту - должны были уведомлять пограничный орган о своих намерениях. Поскольку в акватории у полуострова действовали правила пограничного режима, при поездке в любое время суток надо было сообщить в ФСБ цель, время, место отдыха и возвращения.

Теперь же в террриториальном море России - а это водный пояс шириной 12 морских миль - пограничный режим не будет действовать на восьми участках:

- мыс Прибойный - мыс Тарханкут,

- мыс Урет - точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12′12" северной широты, 33°08′48" восточной долготы),

- мыс Евпаторийский - мыс Лукулл - мыс Херсонес,

- мыс Фиолент - мыс Айя - надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23′07" северной широты, 33°44′28" восточной долготы) - мыс Николая - мыс Троицы,

- мыс Опасный - мыс Айтодор - мыс Аю-Даг,

- мыс Чикен - мыс Меганом,

- мыс Толстый - мыс Киик-Атлама - мыс Чауда,

- мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00′46" северной широты, 35°57′19" восточной долготы) - скалы Корабль-Камень - мыс Кыз-Аул.

- Вместе с тем, если капитан судна (владелец или другой судоводитель) решит выйти за пределы этих зон, то он в обязательном порядке должен будет соблюдать правила пограничного режима.


Илья Изотов (Симферополь)

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Страны
Россия
Продукция
Мыс
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