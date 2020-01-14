Летающая бритва: ракету с лезвиями впервые применили в Афганистане

В Афганистане впервые задействовали ракету AGM-114R9X с лезвиями для уничтожения одного из лидеров бандформирований.

Как сообщает издание The Drive со ссылкой на местные СМИ, вечером 11 января афганские силы нанесли авиаудар по району Имам-Сахиб в провинции Кундуз.

В результате был ликвидирован находившийся в автомобиле финансовый директор террористического движения по прозвищу "Мохабулла". По информации министерства внутренних дел Афганистана, убитый являлся гражданином Пакистана.

Характер повреждений автомобиля свидетельствует о том, что удар был произведен ракетой R9X, в которой вместо обычной боевой части используются от четырех до шести выдвигающихся мечевидных лезвий. Они раскрываются непосредственно перед поражением цели.

В публикации отмечается, что появление этого боеприпаса в Афганистане дает местным армейским подразделениям возможность нейтрализовать лидеров боевиков даже в густонаселенных районах с минимальными шансами появления непреднамеренных жертв.

Информация об экзотической ракете AGM-114R9X впервые появилась в мае 2019 года, однако, по некоторым сведениям, спецподразделения США начали использовать ее около трех лет назад. Есть данные, что с помощью этого оружия уничтожались высокопоставленные представители незаконных формирований в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. При этом удавалось избегать случайных жертв. Боеприпас получил прозвище "ниндзя-бомба" или "ниндзя-ракета".

AGM-114R9X создана на базе ракеты "воздух-земля" AGM-114 Hellfire. По данным ряда источников, точность обеспечивается системой полуактивного лазерного наведения, а для запуска может применяться американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Тимур Алимов