Танковая дивизия на Урале получит модернизированные Т-72Б3М

Партию из трех десятков модернизированных танков Т-72Б3М получит в этом году дивизия, которая дислоцируется в Челябинской области, сообщает сегодня пресс-служба Центрального военного округа.

Новые версии боевых машин обладают более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, также улучшен комплекс вооружения, прицеливания и управления. Например, автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.

"Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе", - подчеркнули в ЦВО.

Когда техника поступит в части, экипажи танковых подразделений освоят ее на занятиях по вождению и на боевых стрельбах.

Напомним, танковая дивизия, сформированная в Челябинской и Свердловской областях в конце 2016 года, имеет на вооружении танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

Татьяна Воробьева