Войти
Российская газета

Танковая дивизия на Урале получит модернизированные Т-72Б3М

358
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Партию из трех десятков модернизированных танков Т-72Б3М получит в этом году дивизия, которая дислоцируется в Челябинской области, сообщает сегодня пресс-служба Центрального военного округа.

Новые версии боевых машин обладают более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, также улучшен комплекс вооружения, прицеливания и управления. Например, автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.

"Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе", - подчеркнули в ЦВО.

Когда техника поступит в части, экипажи танковых подразделений освоят ее на занятиях по вождению и на боевых стрельбах.

Напомним, танковая дивизия, сформированная в Челябинской и Свердловской областях в конце 2016 года, имеет на вооружении танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.


Татьяна Воробьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БТР-82
БТР-82А
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.09.2019
В чем броневик CS/VN3 белорусской армии превосходит "российскую" "Рысь"
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
23.08.2017
В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2017"
23.08.2017
Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:38
  • 2
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии