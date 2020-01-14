СМИ: при создании нового авианосца используют наработки по "Ульяновску"

В России при создании нового современного авианосца используют техническую документацию времен Советского Союза по разработанному и недостроенному тяжелому атомному авианосцу "Ульяновск". При этом будет учтен и опыт практической эксплуатации единственного тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Об этом ТАСС сообщили источники в судостроительной отрасли. "Ульяновск" заложили в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе в конце 80-х годов прошлого столетия. Но его так и не достроили. А техническая документация по корпусу и общекорабельным системам осталась.

Правда, пока еще нет тактико-технического задания на новый авианосец. Работа над ним должна завершиться уже в нынешнем году. И после этого задание на проектирование отправят в Объединенную судостроительную корпорацию. По заявлениям командования ВМФ России, новый авианосец с атомной энергетической установкой планируют получить к концу 2030 года. Контракт на постройку может быть подписан к концу 2025 года.

"Ульяновск" - тяжелый атомный авианесущий крейсер проекта 1143.7. Был спроектирован в Невском ПКБ. В 1988 году его заложили в Николаеве. Корабль планировали передать флоту в 1995 году. Однако после распада Советского Союза строительство прекратили, в конце 1992 года разобрали на металл частично сформированный корпус.

Светлана Цыганкова