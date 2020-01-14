Войти
Российская газета

СМИ: при создании нового авианосца используют наработки по "Ульяновску"

292
0
0
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

В России при создании нового современного авианосца используют техническую документацию времен Советского Союза по разработанному и недостроенному тяжелому атомному авианосцу "Ульяновск". При этом будет учтен и опыт практической эксплуатации единственного тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Об этом ТАСС сообщили источники в судостроительной отрасли. "Ульяновск" заложили в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе в конце 80-х годов прошлого столетия. Но его так и не достроили. А техническая документация по корпусу и общекорабельным системам осталась.

Правда, пока еще нет тактико-технического задания на новый авианосец. Работа над ним должна завершиться уже в нынешнем году. И после этого задание на проектирование отправят в Объединенную судостроительную корпорацию. По заявлениям командования ВМФ России, новый авианосец с атомной энергетической установкой планируют получить к концу 2030 года. Контракт на постройку может быть подписан к концу 2025 года.

"Ульяновск" - тяжелый атомный авианесущий крейсер проекта 1143.7. Был спроектирован в Невском ПКБ. В 1988 году его заложили в Николаеве. Корабль планировали передать флоту в 1995 году. Однако после распада Советского Союза строительство прекратили, в конце 1992 года разобрали на металл частично сформированный корпус.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Похожие новости
13.12.2019
Причиной пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" мог стать человеческий фактор
12.07.2019
На авианосце "Ламантин" можно будет разместить беспилотники
07.11.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
18.11.2016
ОСК: модернизация "Адмирала Кузнецова" подразумевает усиление авиационной группировки
18.11.2016
"Кузнецов" нуждается в тотальной модернизации
07.05.2009
На Азове построят центр переучивания летчиков ВМФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:38
  • 2
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии