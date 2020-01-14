Китай оснастит истребители лазерным оружием

Китайские военные планируют оснастить свои истребители лазерным оружием.
Об этом стало известно после того, как на официальном сайте закупок вооружения и техники Народно-освободительной армии Китая были опубликованы сообщения о закупках такого оборудования.
Как пишет South China Morning Post, требования к лазерному вооружению неизвестны.
Предполагается, что это будет новый тип оружия, а не средства наведения для ракет, которые уже широко используются.
Эксперты считают, что новый тип лазерных устройств может быть оружием воздушного перехвата, способным сбивать ракеты или самолеты противника.
Такое оружие имеет преимущество в боевых столкновениях, потому что лазерные лучи движутся быстрее, чем любая ракета или самолет.
Однако при всех плюсах мощные лазеры еще не получили широкого применения из-за технологических проблем. Чтобы повредить или уничтожить крупную цель, требуется большое количество энергии.
Марина Бровкина