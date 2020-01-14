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Интерфакс-АВН

Район Белого моря вблизи Неноксы, где в августе произошел взрыв на полигоне, закрыт для свободного плавания до 6 февраля

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Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия
Испытательный полигон Нёнокса, Архангельская область, Россия.
Источник изображения: © AP Photo, Sergei Yakovlev

Архангельск. 13 января. ИНТЕРФАКС - Двинский залив Белого моря, вблизи которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне в Неноксе (Архангельская область), закрыт для свободного плавания, следует из прибрежного предупреждения, опубликованного на сайте администрации морских портов западной Арктики.

Из сообщения следует, что залив был закрыт в 19.00 мск 7 января. Запрет действует до 19.00 6 февраля.

В пресс-службе правительства Архангельской области и в морском порту "Архангельск" "Интерфаксу" не уточнили, открывалось ли плавание в заливе после закрытия акватории в августе, пояснив, что этот вопрос находится в ведении Минобороны РФ.

Как сообщалось, после взрыва на полигоне в Неноксе 8 августа район Двинского залива Белого моря был закрыт для свободного плавания на месяц.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе произошел инцидент с человеческими жертвами. "Росатом" позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО). "Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом (где проводилось испытание - ИФ), но и далеко за его пределами", - заявил Трамп.

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