Потоп на авиабазе ВВС Израиля

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Потоп на базе ВВС, ущерб причинён нескольким истребителям

Вечером 12.01.20, после 3 дней запрета [израильской] военной цензуры, было разрешено к публикации: в четверг 09.01.20 вследствие сильных дождей ручьи в районе базы ВВС [Израиля] на юге страны вышли из берегов и затопили несколько защищённых ангаров (ДАТАК) базы. Несколько находившихся там самолётов получили повреждения. Они будут отремонтированы "в ближайшие дни", но причинённый ущерб оценивается в несколько миллионов шекелей. ВВС расследует случившееся и проверяет, была ли возможность предотвратить данное происшествие.

Какая базы была затоплена не сообщается. Но сайт mignews (а на следующий день и mako) со ссылкой на социальные сети опубликовал фото затопленного F-16C. Если это так, то речь идёт о базе ВВС Хацор: она находилась в зоне сильных дождей 3 дня назад, расположена на юге (относительно центра страны) и здесь базируются две эскадрильи F-16C/D Block 40 ("Барак-2"): 101-я (F-16C) и 105-я (F-16D).

Сообщается, что высота воды в ангарах превысила 1 м, в некоторых достигала 1.5 м, что потребовало эвакуацию из них персонала. Среди прочего, бойцы эвакуационно-спасательного подразделения ВВС 669 снимали солдат с крыши одного из затопленных объектов. Пострадавших нет. В течении прошедших дней шла откачка воды с затопленных объектов.

Замечу, что судя по всему, реальная оценка ущерба только началась и цифра в "несколько миллионов шекелей" (ynet, maariv, walla) может оказаться оптимистичной. Фигурируют и другие цифры: "десятки млн шекелей" (mignews), "несколько млн долларов" (7-й канал) и даже "сотни млн шекелей" (mako).

Подобные наводнения на той же базе имели место в 1992 и 2013 гг. Среди прочего, в ходе наводнения 2013 г. пострадали складированные на базе элементы батареи "Железный купол" (по некоторым данным, речь идёт о Хацор в Верхней Галилее, т.е. Хацор а-Глили; были повреждены десятки ракет "Тамир").

Сайт walla публикует информацию о ещё одной аварии, произошедшей в ВВС на прошлой неделе. Вертолёт "Сараф" (AH-64D Apache Longbow), летевший на низкой высоте, столкнулся со стаей птиц. Одну засосало в двигатель, две попали в корпус. Вертолёт совершил вынужденную посадку, никто не пострадал, но машине был причинён ущерб. Пресс-секретарь АОИ сообщил, что "Сараф" находился в учебном полёте, повреждения были небольшими и вертолёт уже вернулся к полётам.

P.S. 13.01.20. По словам старшего офицера ВВС, в 05:00 утра в четверг всё было сухо. И тогда, в течении получаса, началось наводнение: более 50 млн литров воды (50 тысяч кубометров) за полчаса. В некоторых местах рухнули бетонные стены. Было затоплено 2 ДАТАКа. Всего было повреждено 8 самолётов. 5 из них легко, они уже вернулись к полётам. 3 повреждены сильнее, но в общем не слишком серьёзно, их ремонт займёт от нескольких дней до недели. Офицер признаёт, что на базе ошиблись, не эвакуировав самолёты заранее из ДАТАКов на ВПП. Обещает сделать выводы на будущее. Точной оценки суммы ущерба пока нет.

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