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Военно-промышленный курьер

Пентагон вновь ищет предлоги для развязывания гонки вооружений

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединённые Штаты уступают России в совершенствовании систем ядерного вооружения.

Такое утверждение содержится в докладе исследовательской службы конгресса США, с текстом которого ознакомился RT. 

Исследовательская служба конгресса США представила доклад, в котором рассматриваются особенности российской политики в отношении её ядерного арсенала, в частности его модернизации и вероятности применения сил и средств, находящихся в распоряжении Вооружённых сил РФ.

Так, автор доклада «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» Эми Вулф обращает внимание на изменение с течением времени тональности Военной доктрины и Стратегии национальной безопасности РФ в части эффективности и возможности применения ядерного вооружения.

Напомним, согласно Военной доктрине РФ в действующей редакции, Москва оставляет за собой право «применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и (или) её союзников ядерного и других видов оружия массового поражения», а также если «под угрозу поставлено само существование государства».

Подобная формулировка, как подчёркивает Вулф, сужает перечень условий для использования ядерного арсенала, поскольку в редакции документа от 2000 года говорилось о возможности использования силы в том числе «в критических для национальной безопасности Российской Федерации ситуациях». На этом фоне ядерная доктрина США от 2018 года предусматривает наличие у Вашингтона права нанесения стратегического удара не только в ответ, но и в случае «чрезвычайных обстоятельств». 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что этот тезис предполагает, что США таким образом «резервируют за собой право на превентивный ядерный удар, в том числе с помощью маломощных ядерных боезарядов».

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