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Модернизированные танки Т-72Б3М поступят в танковую дивизию ЦВО на Урале

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Источник изображения: vpk-news.ru

Партия из тридцати модернизированных танков Т-72Б3М поступит на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области в 2020 году.

Отличительными особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями является более мощный двигатель в 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Так, для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора. Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в «мягком» корпусе.

Экипажи танковых подразделений смогут освоить новейшую боевую технику в ходе занятий по вождению и боевых стрельб, которые состоятся сразу после ее прибытия в соединения и воинские части.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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