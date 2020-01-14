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«Севастополь» и «Владивосток» станут первыми российскими вертолетоносцами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В июне 2011 года с Францией был заключён контракт на поставку двух кораблей типа «Мистраль» для военно-морского флота России, но соглашение расторгли в мае 2015 года.

Принято решение, что судостроительный завод «Залив» в Крыму займётся созданием собственных вертолётоносцев. Эти корабли назовут теми же именами, что были даны так и не полученным французским судам.

«Главный штаб ВМФ решил назвать первые российские универсальные десантные корабли «Севастополь» и «Владивосток». Ранее такие названия были присвоены двум вертолётоносцам типа «Мистраль», заказанным у Франции», - сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в 2020 году. Ожидается, что каждый из кораблей сможет нести более 10 вертолетов различных классов и получит большую доковую камеру для десантных катеров. Водоизмещение каждого судна составит до 15 тыс т. 

Первый УДК российский флот должен получить до конца 2027 года.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Проекты
2020-й год
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