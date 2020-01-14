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Военно-промышленный курьер

Кто прервал связь иранскому оператору ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Эксперты назвали ошибки системы ПВО Ирана, приведшие к гибели Boeing.

Они считают, что к авиакатастрофе привели технические ошибки и недостатки в управлении системой ПВО. В частности, оператор должен был дождаться разрешения командования, прежде чем наносить удар.

Об этом заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.

Как ранее заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде, пишет РБК, оператор системы противовоздушной обороны (ПВО) определил самолет как крылатую ракету. 

По его словам, оператор должен был получить одобрение, перед тем как нанести удар, однако связь была прервана и у него было всего десять секунд на принятие решения.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Компании
Boeing
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