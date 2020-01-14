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WarSpot

«Тигр-2», он же «Атлет»

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Источник изображения: warspot.ru

Российская армия готовится принимать на вооружение бронемашины «Тигр» второго поколения. Вчера, 12 января, YouTube-канал LA MAGRA показал процесс испытаний новых бронемашин.

Новый внедорожник ещё не получил официального названия. В СМИ машину окрестили «Тигром-2», хотя сам производитель предпочитает называть её «Атлет» по одноимённой опытно-конструкторской разработке.

Испытания бронемашины «Атлет»

Новый «Тигр» должен постепенно заменить первое поколение машин, которые серийно выпускаются с 2005 года. «Атлет» имеет усиленное бронирование и грузоподъёмность. При этом его масса увеличилась, а максимальная скорость снизилась.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
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