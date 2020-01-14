«Тигр-2», он же «Атлет»

Российская армия готовится принимать на вооружение бронемашины «Тигр» второго поколения. Вчера, 12 января, YouTube-канал LA MAGRA показал процесс испытаний новых бронемашин.

Новый внедорожник ещё не получил официального названия. В СМИ машину окрестили «Тигром-2», хотя сам производитель предпочитает называть её «Атлет» по одноимённой опытно-конструкторской разработке.

Испытания бронемашины «Атлет»

Новый «Тигр» должен постепенно заменить первое поколение машин, которые серийно выпускаются с 2005 года. «Атлет» имеет усиленное бронирование и грузоподъёмность. При этом его масса увеличилась, а максимальная скорость снизилась.