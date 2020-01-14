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ЦАМТО

Академия Генштаба почти на треть нарастила интенсивность международного сотрудничества в 2019 году

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Военная академия Генерального штаба ВС РФ стала преемницей Императорской военной академии. Фото с сайта www.mil.ru
Военная академия Генерального штаба ВС РФ стала преемницей Императорской военной академии. Фото с сайта www.mil.ru.

ЦАМТО, 13 января. Военная академия Генерального штаба ВС РФ более чем на 30 проц. нарастила интенсивность международного сотрудничества и расширила "географию" связей в 2019 году по сравнению с предыдущим годом.

Сотрудники академии приняли участие в научных конференциях и провели ряд рабочих встреч в Анголе, Болгарии, Вьетнаме, Израиле, Индии, Индонезии, Китае, Марокко, Монголии, Республике Корее, Румынии, Сербии, Уругвае и др.

В завершившемся году главный военный вуз России посетили около ста военных атташе из 68 иностранных государств, а также делегации стран СНГ, представители Бангладеш, Индии, Ирана, КНР, Камбоджи, Пакистана, Саудовской Аравии, Таиланда, Шри-Ланки, Японии и др. Гости познакомились с учебно-материальной базой академии и условиями обучения военнослужащих зарубежных армий на специальном факультете, выразив заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодных связей в сфере науки и образования.

Военная академия Генштаба – одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров академия награждена орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью орденами и медалями зарубежных стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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