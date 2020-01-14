Войти
ЦАМТО

Воинские части ЦВО в Поволжье получили 10 ед. новой техники связи

375
0
0
«Редут-2УС»
«Редут-2УС» - базовый комплекс аппаратных связи и аппаратных управления связью интегрированной цифровой полевой системы связи ОСЗУ и ОЗУ.
Источник изображения: www.niissu.ru

ЦАМТО, 13 января. Воинские части Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской, Пензенской и Саратовской областях, получили 10 ед. новой техники связи.

На вооружение поступили передвижные цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 на базе автомобилей высокой проходимости КамАЗ-4350, базовые комплексы аппаратных управления связью "Редут-2УС" и командно-штабные машины оперативно-тактического звена Р-419. Каждая из них способна решать задачи, которые ранее выполнялись с привлечением по 2-5 машин. Новые комплексы приспособлены к работе в ограниченные сроки, в сложных климатических и погодных условиях, способны создать не только радиорелейные, или кабельные линии связи, но и беспроводную сеть цифровой связи. В функциональность входят обработка, ввод и хранение текстовой и видеоинформации, также имеется возможность отображения данных на специальной электронной карте, благодаря чему пользователь способен быстро получать необходимую информацию и оперативно принимать решения.

Новая техника позволит значительно увеличить качество связи, а также сократить время на передачу сигналов, в том числе боевого управления, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Редут-2УС
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.07.2018
Более 200 единиц военной техники поступило в войска ЦВО с начала года
04.01.2016
Связисты Западного военного округа в 2016 году примут свыше 2,5 тысяч единиц новой техники
23.11.2015
В войска Центрального военного округа поступают новейшие цифровые средства связи
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
06.08.2013
Связисты ВВО получили новейшие системы цифровой связи «Редут-2УС»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:38
  • 2
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии