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Российская газета

Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец

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Источник изображения: rg.ru

Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.

Полностью разработанный в Китае эскадренный миноносец четвертого поколения является символом развития национального флота, отметил телеканал CGTN, Корабль имеет водоизмещение крейсера - 10 тысяч тонн, - и размерами уступает лишь американскому стелс-эсминцу Zumwalt.

Однако по вооружению "Наньчан" превосходит и его. 183-метровый корабль оснащен 112 пусковыми ячейками для противокорабельных, крылатых, противолодочных и зенитных ракет (пусковые установки Zumwalt рассчитаны на 80 ракет). В конструкции китайского корабля максимально применены стелс-технологии - в частности, надстройка Type 055 невелика и лишена иллюминаторов, - а среди электронного вооружения присутствует китайский аналог американской системы ПВО Aegis. На корме эсминца находится ангар для двух больших вертолетов: противолодочных либо многоцелевых.

Не менее, чем оснащение новых эсминцев, впечатляет скорость, с которой Китай их строит. Помимо "Наньчана", на воду спущены еще пять кораблей серии - они войдут в состав трех авианосных ударных группировок (по два в каждую), которые намерены иметь ВМС НОАК.



Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Zumwalt
Иджис
Проекты
Тип 055
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