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Российская газета

Фрегат "Адмирал Касатонов" испытают охотой на подлодку

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжит испытания в Баренцевом море. Это его первый выход в море в новом году.

Экипаж отработает маневрирование, проверит системы и механизмы нового корабля, а также продолжит испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок Северного флота. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Он добавил, что в полигонах боевой подготовки будут также выполнены артиллерийские стрельбы по береговой цели и другие задачи.

"РГ" уже писала о том, что фрегат "Адмирал Касатонов" проходил госиспытания в Белом море. Моряки выполнили стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" по береговой мишени в Архангельской области и ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям в Белом море. Испытания начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. После их окончания фрегат "Адмирал Касатонов" будет служить на Северном флоте.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 - многофункциональные боевые корабли. Они в состоянии бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Могут наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
П-800 Оникс
Проекты
22350
Военные учения
Калибр КР
СФ
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