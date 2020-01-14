Фрегат "Адмирал Касатонов" испытают охотой на подлодку

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжит испытания в Баренцевом море. Это его первый выход в море в новом году.

Экипаж отработает маневрирование, проверит системы и механизмы нового корабля, а также продолжит испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок Северного флота. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Он добавил, что в полигонах боевой подготовки будут также выполнены артиллерийские стрельбы по береговой цели и другие задачи.

"РГ" уже писала о том, что фрегат "Адмирал Касатонов" проходил госиспытания в Белом море. Моряки выполнили стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" по береговой мишени в Архангельской области и ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям в Белом море. Испытания начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. После их окончания фрегат "Адмирал Касатонов" будет служить на Северном флоте.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 - многофункциональные боевые корабли. Они в состоянии бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Могут наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.

Светлана Цыганкова