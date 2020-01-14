Российские военные отрабатывают развертывание ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Камчатке

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Тихоокеанский флот (ТОФ) России проводит на Камчатке учение по уничтожению отряда кораблей условного противника при помощи береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки по учебным задачам разворачиваются на побережье, где военнослужащие тренируются наносить удар по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

Военные отрабатывают нормативы по приведению пусковых установок в боевую готовность и их маскировке.

По данным флота, в полевом выходе участвуют более 200 военнослужащих и 50 единиц автомобильной и специальной техники соединения.

Комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э и с ракетой Х-35У - 260 км.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.