Боевой опыт, полученный в Сирии, будут изучать вертолетчики палубной авиации

В Сызранском филиале Военного учебно-научного центра ВВС (ВУНЦ ВВС) в 2020/21 учебном году планируется возобновить теоретическую подготовку выпускников, направляемых служить в воинские части авиации ВМФ на типах вертолетов Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29.

Как сообщили в Минобороны РФ, в будущем в филиале будет организовано обучение курсантов управлению тяжелым транспортным вертолетом Ми-26 новой модификации.

В настоящее время курсанты в Сызрани учатся летному делу на учебных и учебно-боевых вертолетах «Ансат-У», Ми-8 и Ми-24 всех модификаций. При этом теоретически будущие офицеры осваивают такие вертолеты, как Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТШ, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н и Ми-28НМ.

«При подготовке молодых вертолетчиков используется опыт применения частей и подразделений армейской авиации в Сирии, на основе которого в филиале внесены изменения в квалификационные требования к выпускникам, скорректирована основная профессиональная образовательная программа, разрабатываются новые учебные пособия, изменена программа летной практики выпускного курса», - отметили в военном ведомстве.