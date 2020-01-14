Получив С-400, Турция уже присматривается к «пятисотым»

Стало известно о намерениях Турции приобрести новейшие зенитно-ракетные системы средней и большой дальности С-500 «Прометей».

Об этом проговорился высокопоставленный турецкий дипломат, работающий в сфере обеспечения безопасности страны. По его словам, официальная Анкара готова потратить огромные деньги в несколько миллиардов долларов, чтобы получить одни из лучших, если не лучшие, системы ПРО в мире и технологии к ним.

Устойчивый интерес к российскому вооружению вызван уже совершенной покупкой С-400 «Триумф», возможностями которой остались довольны турецкие военные.

Также стоит отметить, что Соединенные штаты и Франция отказываются делиться своими технологиями в сфере противоракетной обороны, что вынуждает Анкару обращать взор на российский рынок.

Есть понимание, что нужно идти как можно дальше в получении российских технологий, пока наши западные союзники продолжают лишать нас подобных наработок. И это включает в себя новую систему С-500, заявил турецкий дипломат.

Несмотря на отсутствие официальных подтверждений в Москве, по сведениям специалистов стороны уже некоторое время ведут переговоры.

Стоит отметить, о покупке Турцией С-400 «Триумф» было официально объявлено в самый последний момент, когда системы ПРО уже были погружены в самолет. Скорее всего сделка с С-500 «Прометей» будет проходить по идентичному сценарию, отмечается на портале Free news.