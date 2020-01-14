В Ленобласти расчеты новейших ЗРС "С-400" проводят подготовку к заступлению на боевое дежурство

ЦАМТО, 13 января. В Ленинградской области расчеты новейших ЗРС "С-400" проводят подготовку к заступлению на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов.

Проводится техническое обслуживание военной техники зенитных ракетных дивизионов и пункта боевого управления, настройка, проверка работоспособности и функционирования узлов и агрегатов.

В конце прошлого года военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приняли новую систему у представителей завода-изготовителя на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. После проведения проверочных боевых и экспериментальных стрельб, они совершили комбинированный марш протяженностью более 2000 км в Ленинградскую область в пункт постоянной дислокации.

Перед получением новой техники личный состав прошел переобучение в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в г.Гатчина (Ленинградская обл.), где военнослужащие изучили материальную часть, тактико-технические характеристики и возможности новой системы, сдали зачеты на допуск к ее эксплуатации.

Заступление новой системы С-400 "Триумф" на боевое дежурство спланировано на середину февраля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.