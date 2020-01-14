В ЦВО впервые поступили новейшие приборы химической разведки дистанционного действия

ЦАМТО, 13 января. В ЦВО поступили более 30 новейших образцов техники для оснащения подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Новую технику получили соединение и воинские части, дислоцированные в Алтайском крае, Самарской и Свердловской областях.

Специалисты РХБ разведки впервые получили приборы ПХРДД-3, которые идут на замену войсковым приборам химической разведки ВПХР. Они предназначены для обнаружения токсичных паров в приземном слое воздуха в полевых условиях в отрыве от химических разведывательных машин. Новая техника позволяет обнаружить наличие отравляющих веществ на удалении до 4 тыс. м, не покидая пост наблюдения, в отличие от приборов более ранних модификаций.

На вооружение подразделений РХБ защиты ЦВО поступили войсковые автоматические газосигнализаторы ГСА-3 для определения паров отравляющих веществ. Тактико-технические характеристики ГСА-3 в пять раз превышают показатели приборов предыдущего поколения. Кроме того, возможности специалистов РХБ защиты усилили переносные метеорологические приборы для определения в автоматическом режиме атмосферного давления, температуры окружающего воздуха, почвы, скорости и направления горизонтального ветра, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит несколько объектов за рубежом: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.