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ЦАМТО

ВМС НОАК приняли на вооружение головной эсминец класса "Тип-55"

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Источник изображения: Фото: PLA Daily

ЦАМТО, 13 января. Китайское агентство Xinhua 12 января сообщило о состоявшейся в Циндао (провинция Шаньдун) церемонии ввода в боевой состав ВМС НОАК головного эсминца УРО (101) "Наньчан" класса "Тип-55".

Впервые эскадренный миноносец класса "Тип-55" (четвертого поколения по китайской классификации) был официально продемонстрирован в ходе многонационального военно-морского парада в рамках празднования 70-летия ВМС НОАК 23 апреля 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство эсминцев класса "Тип-055" осуществляется двумя предприятиями: Jiangnan Changxingdao и Dalian Shipbuilding Industry Company. Корпуса первого и второго корабля были построены на предприятии Jiangnan Shipyard Group на Острове Чансин (Changxing Island) в Шанхае. Головной корабль серии, (101) "Наньчан", был спущен на воду 28 июня 2017 года, второй – в апреле 2018 года. Постройка эсминцев класса "Тип-055" на предприятии Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC, входит в состав корпорации China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC) в Даляне началась в апреле 2017 года.

На текущий момент общее количество спущенных на воду и находящихся в стадии постройки эсминцев класса "Тип-055" составляет не менее восьми.

Оснащенный комплексом современных средств обнаружения, эсминец класса "Тип-055" обеспечит возможность поражать воздушные, надводные, подводные и наземные цели. Корабли, вероятно, станут одним из основных компонентов авианосных групп ВМС НОАК.

Как сообщалось ранее, длина эсминца класса "Тип-055" составляет 180 м, ширина – 20 м, осадка – 6,6 м, водоизмещение – более 10 тыс. т. Предполагается, что эсминец будет оснащен 130-мм АУ H/PJ-38, 112-контейнерной вертикальной пусковой установкой, обеспечивающей возможность пуска ЗУР HHQ-9 (дальность поражения 200 км), противокорабельных крылатых ракет YJ-18A и крылатых ракет CJ-10 для поражения наземных целей, противолодочных ракет Yu-8A. Эсминец оснащен РЛС с ФАР "Тип-346" "Дрэгон Ай". Ожидается, что корабль сможет транспортировать в ангаре два вертолета Z-20.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
HQ-9
Z-20
Тип 001А
Компании
CSIC
Jiangnan Shipyard
Проекты
Тип 055
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