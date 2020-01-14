Сызранский филиал ВУНЦ ВВС возобновит подготовку вертолетчиков для палубной авиации ВМФ

ЦАМТО, 13 января. В 2020-2021 учебном году в Сызранском филиале ВУНЦ ВВС планируется возобновить теоретическую подготовку выпускников, направляемых служить в воинские части авиации ВМФ на вертолетах типов Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29.

В будущем в филиале будет организовано обучение курсантов на тяжелый транспортный вертолет Ми-26 новой модификации.

Курсанты в Сызрани учатся летному делу на учебных и учебно-боевых вертолетах "Ансат-У", Ми-8 и Ми-24 всех модификаций. При этом теоретически будущие офицеры осваивают такие вертолеты, как Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТШ, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н и Ми-28НМ.

Кроме того, при подготовке молодых вертолетчиков используется опыт применения частей и подразделений армейской авиации в Сирийской Арабской Республике, на основе которого в филиале внесены изменения в квалификационные требования к выпускникам, скорректирована основная профессиональная образовательная программа, разрабатываются новые учебные пособия, изменена программа летной практики выпускного курса.

Приобретенный в Сирии боевой опыт также положен в основу проводимых летно-тактических учений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.