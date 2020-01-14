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«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Госкорпорация «Роскосмос» планирует направить более 8 млрд рублей на производство пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 13 января, со ссылкой на документы госзакупки.

Согласно материалам, «Роскосмос» намерен направить на «создание второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения» 8,1 млрд рублей.

В декабре РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» более 18 млрд рублей на разработку «Орла». В компании сослались на дефицит финансирования при том, что в программу заложены средства общим объемом 57,5 млрд рублей, которые нужно потратить с 2016 по 2025 год.

«Орел» (ранее — «Федерация») — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

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Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Луна
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