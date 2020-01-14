В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели

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В Индии усомнились в том, что Россия способна строить надёжные авиационные двигатели, зато отметили преимущество других стран: Франции, Великобритании и США.

По сообщению The Economic Times, Военно-воздушные силы Индии, вероятно, будут настаивать на предложении по разработке отечественного авиационного двигателя.

Речь идёт о запуске программы стоимостью в несколько миллиардов долларов, направленной на создание усовершенствованного многоцелевого боевого самолёта нового поколения (AMCA).

Истребители, которые должны подняться в воздух к 2026 году (согласно текущим проектам), в будущем должны заменить «дорогостоящий импорт боевых самолётов», отмечает издание. Кроме того, военно-воздушные силы страны стремятся получить двигатель собственной разработки. Цель: ВВС должны стать действительно независимыми от импорта.

И пусть первые две эскадрильи по программе AMCA будут оснащены двигателем американского происхождения GE414, но в ближайшие месяцы, как сообщили корреспонденту источники, проект получит продолжение при условии запуска параллельного процесса, подразумевающего строительство завода по производству авиационных двигателей (с иностранным партнёрством).

Чёткий путь к развитию своего собственного авиационного двигателя — это очень важно, отмечают источники, и его следует придерживаться в рамках действующей программы AMCA. При необходимости следует привлекать к сотрудничеству западные государства, продвинувшиеся в данном вопросе.

Согласно экспертным оценкам, технологии создания двигателей, необходимые для будущих самолётов, доступны в ряде стран: Франции, Великобритании и США. Также указывается, что «традиционный союзник Россия» в этой области «отстаёт».

Кроме того, Индия стремится не повторять ошибок, допущенных в китайской программе разработки вооружений, ведь там «отсутствие надёжной программы авиационных двигателей» становится «препятствием».

Предварительные проекты для AMCA уже выполнены. Специалисты уверены, что первый тестовый истребитель может быть создан в течение пяти лет после запуска проекта, который перейдёт к этапу первого финансирования. Для начала речь идёт о сумме в миллиард долларов.

Военно-воздушные силы готовы отвечать за проект двигателя наряду с проектом лёгких боевых самолётов. В своём комментарии, предшествовавшем Дню Военно-воздушных сил в Индии, маршал авиации Бхадория сказал, что AMCA было дано добро «на пятое поколение». По его словам, ВВС оказывают проекту всю поддержку и «вкладывают туда свою энергию». Это делается с тем, чтобы в обозримом будущем импорт в Индию более не планировался.

В завершение материала отмечается, что планы по разработке собственного двигателя Kaveri в рамках соглашения с Rafale не осуществились, несмотря на то, что французская сторона сделала в Индии презентацию создания авиационных двигателей. Аналогичным образом в прошлом году был приостановлен и план по обмену технологиями реактивных двигателей в рамках «Инициативы США и Индии в области оборонных технологий и торговли» (DTTI).