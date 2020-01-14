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Роскосмос потратит восемь миллиардов рублей на корабль для полетов на Луну

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Источник изображения: Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Роскосмос в 2021 году планирует потратить более восьми миллиардов рублей на производство корабля «Орел», предназначенного для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС) и к Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы госзакупки.

Отмечается, что в следующем году Роскосмос намерен заказать «создание второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения» за 8,1 миллиарда рублей.

Ранее ракетно-космическая корпорация «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку корабля «Орел», ранее известного как «Федерация». В частности, дополнительные 2,7 миллиарда рублей требуются на разработку системы аварийного спасения корабля, 2,2 миллиарда рублей — на доработку системы исполнительных органов спуска, 524 миллиона рублей — на доработку системы управления движением и навигацией.

Разработка «Федерации» началась в 2009 году. Космический корабль в околоземной версии должен вмещать шесть человек, в окололунной — четыре. В грузовом варианте «Федерация» способна доставлять на околоземную орбиту до двух тонн груза, а возвращать — до полутонны. Первый (безэкипажный) пуск пилотируемого корабля с космодрома Байконур при помощи «Союз-5» намечен на 2022 год.

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Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Луна
МКС
Союз-5 РН
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